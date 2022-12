Evade dai domiciliari per rubare un’auto: arrestato 43enne nel Catanese

Durante un controllo nella notte i carabinieri non hanno trovato in casa il 43enne: l'uomo era uscito e stava provando a rubare un'auto nei pressi della sua abitazione.

I carabinieri ad Aci Catena hanno arrestato un uomo pregiudicato di 43 anni per evasione e tentativo di furto aggravato. Il 43enne era già agli arresti domiciliari dopo una condanna per un furto commesso in un abitazione lo scorso anno.

Durante un controllo avvenuto nella notte nella sua abitazione i militari non hanno trovato l’uomo in casa e i familiari avevano detto che era uscito da poco. Quindi i carabinieri hanno cominciato le ricerche e lo hanno trovato a 500 metri dalla sua abitazione mentre tentava di rubare con l’ausilio di un cacciavite ed una pinza, una Lancia Y.

L’autovettura, secondo gli accertamenti, appartiene ad un 30enne del luogo e per il 43enne sono stati nuovamente confermati i domiciliari.