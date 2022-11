Meteo Sicilia, ancora maltempo: è allerta “arancione” in tutta l’Isola

Meteo Sicilia: non migliora la situazione nell'Isola. La Protezione Civile ha diramato l'allerta "arancione".

Meteo Sicilia: con riferimento al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, è stata diramata l’allerta “arancione” per l’intero territorio regionale. È quanto emerge dal nuovo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, valido fino alle ore 23:00 di domani, martedì 29 novembre 2022.

Meteo Sicilia, allerta “arancione”: l’avviso nel dettaglio

In Sicilia non frena il maltempo. Secondo quanto indicato nel nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la giornata di domani (martedì 29 novembre) sono attese precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sui settori sud-orientali e versanti ionici“ e “da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone”.

Previste, inoltre, nevicate “al di sopra dei 1400-1600 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati”, oltre che forti raffiche di vento sui settori orientali.

Le temperature, ad ogni modo, non dovrebbero subire variazioni significative.

L’avviso diffuso dalla Protezione Civile fornisce, infine, previsioni in merito ai mari.

“Molto mossi – riporta l’avviso – lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno tendenti a molto mosso lo Ionio”.

Di seguito un’immagine tratta dal nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.