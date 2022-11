Meteo Sicilia, temporali e rovesci in arrivo: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: maltempo in arrivo nel weekend. Pioggia e temporali in tutta la regione. Ecco, di seguito, le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il tempo stabile con schiarite e nuvole che ha caratterizzato gran parte della nostra Isola per tutta la settimana, nell’arco di poche ore lascerà presto spazio ad un fine settimana distinto da temperature in calo e temporali e rovesci su ogni versante. Ecco di seguito quali sono le previsioni meteo Sicilia previste per il weekend in arrivo.

Meteo Sicilia: com’è il tempo di oggi

Per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 25 novembre, il tempo si manterrà stabile su tutta l’Isola con nubi sparse ovunque.

La temperatura massima media, di appena 20°C, verrà percepita in più province: Messina, Palermo e Siracusa. Mentre la temperatura minima, di 5°C, come sempre per la sua forte escursione termica, sarà avvertita a Enna.

Sabato 26 novembre

A partire dalla giornata di domani, si abbatteranno indistintamente su tutta l’Isola forti rovesci e temporali che non lasceranno tregua per tutto il fine settimana.

Nello specifico, le province in cui si registrerà un’alta percentuale di precipitazioni saranno Messina con il 90%, Enna con l’87% e Caltanissetta con l’84%.

La temperatura massima registrata sarà di 19°C a Palermo e la minima di 6°C ancora una volta a Enna.

Domenica 27 novembre

Anche l’ultima giornata di questa settimana sarà caratterizzata da temperature in calo e forti piogge su ogni versante siculo.

In particolare, l’alto quantitativo di acqua interesserà maggiormente il versante orientale (89% a Siracusa e 87% a Messina). Si prevederà una massima di appena 18°C a Messina e una minima di 6°C nell’ennese, che ne detiene il primato.

Meteo Sicilia: le previsioni su Catania

Il weekend in arrivo sarà, dunque, particolarmente freddo e piovoso e nemmeno il capoluogo etneo ne verrà risparmiato.

Se la temperatura di oggi, soleggiata e fresca, ci permetterà ancora di uscire in tranquillità, a partire dalla giornata di domani la situazione si capovolgerà e sarà meglio rimanere a casa il più possibile.

Più nel dettaglio, nel corso della giornata di domani, sabato 26, si concentrerà sulla città l’87% delle precipitazioni. La sua temperatura massima sarà di 17°C, mentre la minima di appena 14°C.

Nella giornata di domenica 27 novembre, invece, la situazione meteo peggiorerà notevolmente su tutto il territorio ma anche e soprattutto sul catanese. Qui, la percentuale di pioggia che cadrà sul territorio sarà del 90% con una temperatura massima e una minima uguali a quelle che verranno registrate domani.