Meteo Sicilia, ancora “allerta gialla” per parte dell’Isola: il nuovo avviso

Meteo Sicilia: una nuova "allerta gialla" è stata diramata per alcune zone dell'Isola. Di seguito i dettagli indicati nel nuovo avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: il maltempo non si placa, almeno in parte dell’Isola. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: l’avviso nel dettaglio

Il nuovo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico risulterà valido fino alle ore 24:00 di domani, giovedì 24 novembre 2022. Per le prossime ore è stata diramata una nuova “allerta gialla” per rovesci e temporali ma solo per parte del territorio.

Più in generale, per le prossime ore si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nordorientale e settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati”.

Nelle Isole Eolie il cielo dovrebbe risultare “irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti e con residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in esaurimento nel corso della giornata”.

Per quanto concerne i venti, per domani sono segnalati “forti nord-occidentali” ma “in generale attenuazione”. Fornite indicazioni anche in merito ai mari.

“Agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione – si legge nell’avviso – . Molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio al largo, in graduale attenuazione”.

Atteso, ad ogni modo, un generale aumento delle temperature.