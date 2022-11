Ryanair, sconti Black Friday: i voli da Catania

In occasione del Black Friday, Ryanair ha lanciato per i voli da Catania un "flash sale" valido solo oggi con prezzi vantaggiosi: le mete offerte.

In occasione del Black Friday, la nota compagnia aerea Ryanair ha lanciato per tutti i suoi assidui viaggiatori un “flash sale” di voli da Catania a prezzi vantaggiosi e validi solo per la giornata di oggi.

Inoltre, con l’acquisto di un volo, se ne avrà un altro a metà prezzo.

Voli da Catania

Prenotando oggi, ecco quali sono le intriganti mete, per l’Italia e non solo, che sono disponibili a prezzi stracciati, partendo dall’Aeroporto di Catania: