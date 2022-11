Volo Trapani-Catania, già verso cancellazione: “Pochi passeggeri”

Il volo Catania-Trapani, inserito qualche mese fa, potrebbe già giungere al termine in quanto a bordo i passeggeri sarebbe pochi. Ecco le ultime notizie.

I voli Trapani-Catania potrebbe essere cancellati a breve. Infatti, la tratta operata da AereoItalia operata per la prima volta il 4 novembre, potrebbe già giungere al termine in quanto i passeggeri a bordo sarebbero pochi. La prima partenza, con tanto clamore e foto di rito, il 4 novembre scorso, alle ore 7. Il volo era decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi con circa 50 passeggeri a bordo che, atterrati, avevano espresso un plauso per la nuova tratta: si risparmia tempo e soldi ma all’orizzonte c’è la cancellazione.

Il motivo della cancellazione è che i passeggeri sono pochi ed i costi sono troppo elevati. Paolo Corona Country manager Italia della Aeroitalia non si sbilancia e dichiara di attendere “ancora un paio di giorni e comunicheremo le nostre decisioni. Certo è che al momento abbiamo avuto pochi passeggeri per giustificare una tratta aerea”.