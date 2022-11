Maltempo Sicilia, mareggiata ad Acitrezza: le immagini del porto [VIDEO]

Maltempo Sicilia: l'ondata di forti piogge e vento che ha colpito l'Isola nel corso della giornata di ieri ha provocato una mareggiata ad Acitrezza, ripresa in diversi video condivisi sui social.

Maltempo Sicilia: nelle scorse ore una forte ondata di piogge e vento si è abbattuta sulla Sicilia, provocando non pochi disagi. Infatti, danni e allagamenti sono stati riscontrati in diverse aree dell’Isola, come segnalato dagli abitanti e dalla Protezione Civile. Per esempio, nel Siracusano e nel Ragusano, il forte vento ha danneggiato le reti aeree e le palificazioni Enel provocando un blackout in diverse aree, per le quali sarà prevista l’alimentazione con gruppi elettrogeni.

A tal proposito, il presidente della Regione Schifani ha annunciato che sta valutando la possibilità di richiedere lo stato di calamità per le zone colpite dal maltempo delle scorse ore, anche in funzione dell’arrivo di una nuova ondata di piogge e forte vento. Nel frattempo, sui social rimbalzano video degli effetti del maltempo in Sicilia, come quelli condivisi da Davide Villaggio e Giovanni Grasso sulla pagina Facebook “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV” che riprendono le immagini della mareggiata che ha coinvolto ieri il porto di Acitrezza, in provincia di Catania.