È allerta arancione in Sicilia: nubi sparse e temporali

La protezione civile ha diramato allerta arancione in gran parte della Sicilia. Ecco, di seguito le previsioni per oggi.

È allerta arancione in gran parte della Sicilia. Infatti, la protezione civile ha diramato stato di allerta per forti temporali e nubi sparse soprattutto nella parte settentrionale della Sicilia. Di seguito le previsioni nelle varie province per la giornata di oggi.