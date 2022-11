Catania, annunciato nuovo sciopero AMTS: data e disservizi previsti

Nuovo sciopero AMTS in arrivo: forniti i dettagli in merito, tramite una nota. Ecco cosa sapere.

Nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo sciopero generale intercategoriale nazionale, dalla durata di 24 ore: lo stop, proclamato per venerdì 2 dicembre, coinvolgerà anche il settore dei trasporti pubblici.

Sciopero AMTS

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha appena diffuso una nota tramite la quale si annuncia che, in occasione dello sciopero proclamato per questo venerdì dalle Segreteria Nazionale OR.S.A. TRASPORTI, “il servizio potrebbe subire delle variazioni“.

Di fatto il personale viaggiante che aderirà all’iniziativa “si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 a fine turno“.

Il restante personale si asterrà, invece, dal servizio per l’intera durata dal proprio turno di lavoro. Non si escludono, di conseguenza, disagi per gli utenti.