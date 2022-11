Allerta meteo “arancione”: domani scuole chiuse in alcuni Comuni del Catanese

In Sicilia prevista l'ennesima giornata all'insegna del maltempo: nel Catanese alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole.

Diramata per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, l’allerta meteo “arancione” per tutta la Sicilia. Per la stessa giornata alcuni sindaci di Comuni del Catanese hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole.

Per esempio Pino Firrarello, primo cittadino del Comune di Bronte, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Secondo quanto riportato da fonti locali, anche per i Comuni di Paternò, Acireale, Aci Castello e Aci Catena è stato emanato il medesimo provvedimento.

In aggiornamento…