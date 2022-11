Sciopero 2 dicembre 2022: stop generale a trasporti e scuola anche in Sicilia

Sciopero 2 dicembre 2022: è previsto uno stop totale in diversi settori per la fine della settimana. Previsti disagi in diversi campi, dai trasporti alla scuola per l'agitazione dei sindacati.

Sciopero 2 dicembre 2022: vari sindacati hanno annunciato un’agitazione per la fine della settimana che coinvolgerà diversi settori. Si prevedono disagi considerando che lo sciopero colpirà il settore dei trasporti così come quello della scuola. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero 2 dicembre 2022.

Sciopero 2 dicembre 2022: quanto durerà la protesta

Come anticipato, una protesta generale è prevista per questa settimana. Nello specifico, la giornata scelta per le agitazioni sindacali sarà quella di venerdì 2 dicembre 2022 e riguarderà diversi settori e aree in tutta Italia, compresa la Sicilia. Per quanto riguarda la durata, lo sciopero generale proclamato da diversi sindacati durerà per 24 ore, quindi per l’intera giornata. Tuttavia, le singole aziende e sindacati potrebbero decidere di ridurre la durata della protesta.

Sciopero nazionale 2 dicembre 2022: i settori coinvolti

Per quanto riguarda i settori coinvolti nello sciopero 2 dicembre 2022, la partecipazione annunciata sarà vasta. Infatti, sia il settore pubblico che quello privato prenderanno parte alle agitazioni, coinvolgendo il settore dei trasporti e persino la scuola.

Nello specifico, i trasporti coinvolti potranno essere i mezzi pubblici urbani e le rispettive aziende che se ne occupano nelle città italiane, così come i trasporti extraurbani e regionali. Infatti, si potranno registrare disagi anche nei collegamenti ferroviari in tutta Italia e nel settore aereo, con ritardi e cancellazioni dei voli negli aeroporti.

Sciopero 2 dicembre 2022: la situazione in Sicilia

Anche la Sicilia sarà coinvolta nello sciopero 2 dicembre 2022, dato che l’agitazione riguarderà tutto il territorio nazionale. Infatti, a Catania è previsto un corteo che avrà inizio dalla 9 in piazza Cavour, e anche i trasporti subiranno dei disagi.

Nello specifico, l’AMTS e l’AST parteciperanno allo sciopero generale del 2 dicembre 2022. Infatti, il personale dell’Amts si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 fino alla fine del turno. Infine, l’Ast aderirà allo sciopero dalle ore 00.01 alle ore 23.59 di venerdì 2 dicembre 2022, mentre saranno salvaguardate le fasce orarie 06:00 – 09:00 e 13:30 – 16:30.