Francobollo dedicato a Franco Battiato: emesso a partire da oggi

Per l'orgoglio dei siciliani, e dei catanesi in particolare, Poste Italiane annuncia che, per la serie "Le Eccellenze dello spettacolo", a partire dalla giornata di oggi verrà emesso un francobollo tutto dedicato al cantautore e compositore del capoluogo etneo, Franco Battiato. Le novità.

A partire da oggi, venerdì 25 novembre 2022, verrà emesso da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo dedicato al cantautore e compositore catanese Franco Battiato, scomparso nel maggio dello scorso anno.

A comunicarlo è Poste Italiane che stamperà il francobollo ordinario che entrerà così a far parte del novero di quella serie tematica “Le Eccellenze dello spettacolo” dedicata a volti noti dello spettacolo italiano, fra cui Lina Wertmüller, Raffaella Carrà, Milva, Carla Fracci e Monica Vitti.

Quello dedicato a a Franco Battiato è un bozzetto a cura di Claudia Giusto, cui la vignetta raffigura l’artista durante una performance musicale, delimitato, a sinistra, dal particolare di un disco in vinile. A completare la piccola opera di rifinitura la legenda “FRANCO BATTIATO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”, cui il valore sarà pari a 1,20 euro.