Catania, attraversano i binari a piedi: multati due viaggiatori

Scattano ferrei controlli nelle ferrovie siciliane grazie all'operazione "Stazioni sicure": due multati per non aver utilizzato i sottopassaggi.

Controllate 625 persone in 59 stazioni siciliane, grazie all’ operazione “Stazioni sicure”, coordinata dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia, per tutelare, sanzionando, i viaggiatori che si trovano immotivatamente nelle aree ferroviarie.

In particolare, di recente, due viaggiatori, in procinto di prendere il treno, sono stati multati nella stazione di Catania per aver attraversato i binari a piedi invece che passare per i sottopassaggi.

Un’operazione, dunque, pericolosa quella che è stata notata dagli agenti della polizia ferroviaria che hanno così sanzionato i passeggeri. Ancora nel catanese, altre sei persone multate, in quanto sono state trovate nell’area ferroviaria senza giustificato motivo.