UNICT – Giurisprudenza: apertura straordinaria serale del Polo “Virlinzi”

Gli spazi dedicati allo studio nel plesso di via Roccaromana rimarranno aperti per più ore: i dettagli.

Via all’apertura straordinaria degli spazi dedicati allo studio del Polo didattico “Virlinzi” di via Roccaromana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Dal 28 novembre, infatti, l’orario di apertura del plesso didattico sarà esteso fino alle ore 23:00, dal lunedì al venerdì, mentre ad oggi la chiusura è programmata alle 20:00.

“Ancora una volta questa governance d’ateneo ha ascoltato e accolto positivamente le proposte degli studenti – spiega il rettore Francesco Priolo – . Il Polo didattico ‘Virlinzi’, per la sua posizione centrale a Catania, è tra i più frequentati dagli studenti, anche di altri dipartimenti. Una sede che l’ateneo, dunque, metterà a disposizione degli studenti come luogo di studio e di aggregazione. Un’altra iniziativa per rendere sempre più agevole e proficua la presenza degli studenti universitari nella nostra città”.

“L’apertura straordinaria serale richiede un particolare sforzo organizzativo da parte dell’ateneo, ma è una scelta importante per i nostri studenti che hanno avanzato questa esigenza nei giorni scorsi – spiega il prof. Giovanni la Via, direttore generale dell’ateneo catanese -. Un’opportunità per i nostri studenti che, oltre a frequentare la struttura di via Roccaromana per le lezioni, potranno in questo stesso luogo studiare, discutere e condividere ulteriori esperienze di crescita. L’aggregazione dopo il periodo pandemico è particolarmente importante per tutti i nostri giovani”.