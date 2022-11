Stop a obbligo di accettare pagamenti con bancomat sotto i 30 euro: le novità

Nella nuova Manovra novità anche sui pagamenti con Pos: cosa cambia.

Si torna a parlare di pagamenti con il pos. Di fatto la bozza della Legge di Bilancio 2023 riporta una norma che prevede l’esenzione dall’obbligo di accettare carte di credito e bancomat per scontrini al di sotto dei 30 euro.

Secondo quanto previsto dalla nuova manovra recentemente approvata in Consiglio dei Ministri, entro giugno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilirà tutti i “criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse“.

Nel frattempo, però, “sono sospesi i procedimenti e i termini per adottare le diverse sanzioni“.

A tal proposito andrà ricordato che le sanzioni introdotte con il Decreto Legge n.36 prevedevano il pagamento di 30 euro più il 4% della transazione negata.