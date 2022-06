Amministrative e Referendum, stop a obbligo di mascherina ai seggi: la circolare

Mascherine non più obbligatorie ai seggi: le disposizioni nel dettaglio in merito al giorno di Referendum ed elezioni amministrative.

Il 12 giugno si vota: fissate per quella data, di fatto, le elezioni amministrative, ma gli italiani saranno chiamati ad esprimersi anche su 5 quesiti referendari in materia di giustizia.

Resterebbe da chiedersi se occorrerà recarsi alle urne indossando la mascherina. Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare a riguardo, attraverso cui si riferisce ai prefetti della sottoscrizione di un accordo tra Luciana Larmogese, Ministra dell’Interno, e Roberto Speranza, Ministro della Salute.

Considerando il mutato quadro epidemiologico, è stato deciso che non sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione ai seggi, questa domenica.

Se cade l’obbligo, resta comunque il consiglio di optare per la prudenza. Di fatto nella circolare si precisa che le mascherine restano “fortemente raccomandate”, tanto per gli elettori quanto per chi lavora al seggio.