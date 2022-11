Università, studentessa sorpresa a copiare: non sosterrà esami nella prossima sessione

Una studentessa dell'Università di Padova, è stata beccata mentre copiava col suo cellulare, l'ateneo ha attuato il pugno di ferro.

Una studentessa dell’Università di Padova è stata sorpresa mentre stava copiando ad un esame. La studenetessa frequenta il terzo anno di Medicina Veterinaria, e durante una prova stava usando il suo cellulare per copiare, l’aspirante medico veniva aiutata da un’altra studentessa che suggeriva da casa sua appartenente allo stesso ateneo.

Il professore, secondo Il Gazzettino, non si è fatto trovare impreparato, aveva già notato dei movimenti e dei comportamenti piuttosto strani durante la prova, quindi ha scoperto immediatamente il piano delle due ragazze.

Su questa vicenda l’Università di Padova ha adottato il pugno di ferro: il fatto è finito in Senato Accademico, durante la riunione è stata confermata una grande sanzione sia per la ragazza che copiava in aula ed anche per la ragazza che suggeriva da casa. Entrambe non potranno sostenere gli esami della sessione invernale, a partire dalla primavera riprenderanno le loro carriere da studentesse.