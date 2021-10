UNICT – Invitati alle lauree e capienza delle aule: le novità in arrivo

Novità all'Università di Catania sulle attività che riguardano gli studenti e, in particolare, su lauree e lezioni: gli aggiornamenti del Senato Accademico.

I senatori accademici dell’università di Catania, in seguito all’ultimo incontro con il Rettore, hanno esplicato in breve quello che è stato detto in merito alle ultime novità sul mondo universitario.

Nel senato accademico, le principali novità introdotte e valide per gli atenei catanesi riguardano la capienza delle aule, gli invitati alle lauree e le erogazioni delle lezioni.

Capienza aule

Il Magnifico Rettore ha deciso che dal 25 ottobre le aule avranno una capienza del 75%. Le aule in questione riguardano sia le quelle adibite a lezioni e quelle per le aule studio. Il messaggio del Rettore viene confermato con la nota della Direttrice del Ministero dell’Università e della Ricerca, che permette agli atenei di avere una deroga sul distanziamento. Inoltre, gli adesivi con la scritta “siedi qui” non avranno più valenza.

Lauree

Altra importante novità che permette ad ogni studente di portare con sé, per la seduta della laurea, ben 10 persone, piuttosto che 5. Si richiede sempre il green pass per poter entrare e sempre nei limiti della capienza del 75% delle aule.

Erogazione lezioni

La richiesta proposta dai senatori è quella di avere una lista completa di tutte le lezioni che, a partire dal mese di novembre, si svolgeranno esclusivamente in presenza.