Catania, ancora sbarchi: soccorsa una petroliera con 262 migranti

Per via delle grosse dimensioni la nave non si è potuta fermare presso il Porto di Catania, 262 vengono soccorsi in mare.

Non si fermano gli sbarchi a Catania. Infatti, ieri sera è arrivata una petroliera con a bordo 262 migranti, che sono stati soccorsi immediatamente. La nave per via delle sue grosse dimensioni non è potuta transitare al porto e i migranti sono stati portati sul suolo etneo tramite un rimorchiatore e con una motovedetta da parte della Capitaneria di porto.

Ma anche nel pomeriggio di ieri non è mancato lavoro per la capitaneria del Porto di Catania: infatti circa 500 migranti su un motopeschereccio, in difficoltà, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera per raggiungere il suolo etneo. Circa cento migranti invece sono stati portati presso il porto di Pozzallo.