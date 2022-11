Minacciava madre 89enne per avere soldi per droga e alcol: un arresto nel Catanese

È stato condotto in carcere il 51enne di Aci Catena che maltrattava ed estorceva soldi alla madre anziana per l'acquisto di alcol e stupefacenti: il quadro della Procura.

Arrestato un 51enne di Aci Catena per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre 89enne. L’uomo, dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti dove era in cura, avrebbe ripetutamente minacciato la madre anziana che era solita ospitare il figlio.

Dalle indagini compiute dal pool di magistrati specializzati in materia di violenza di genere, fulcro delle minacce la continua richiesta di soldi per l’acquisto di alcolici e di stupefacenti. Secondo la Procura, inoltre, fra le dure contestazioni mosse nei confronti dell’uomo, figura anche “l’avere agito contro la madre con torture psicologiche, accendendole la luce per impedirle di dormire”.

In seguito alla denuncia della signora 89enne, l’uomo, su richiesta della Procura Distrettuale, è stato condotto in carcere.