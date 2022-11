Meteo Sicilia, è allerta gialla: previsti forti temporali in alcune zone dell’Isola

Meteo Sicilia: la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta gialla per la giornata di oggi in alcune zone dell'Isola. Ecco il comunicato e la situazione nelle altre zone della Regione.

Meteo Sicilia: la protezione civile siciliana ha diffuso un comunicato per comunicare un’allerta meteo prevista nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre. La parte che sarà interessata, con allerta di colore giallo, è quella del versante occidentale, con le province di Palermo e Trapani coinvolte, e alcune zone dell’agrigentino. Allerta meteo verde per rischio piogge e temporali nel resto dell’Isola. Interessate dall’allerta anche le Isole Eolie.

Secondo quanto riportato dalle previsioni del Dipartimento di Protezione Civile Regionale per la Sicilia, le province di Trapani e Palermo saranno quelle in cui è più alto il rischio che i temporali raggiungano una potenza maggiore. Tuttavia, come riportato nell’immagine allegata al bollettino della Protezione Civile, l’allerta per temporali, anche se di minore entità è estesa a tutto il territorio siciliano, includendo anche i territori delle province di Messina, Caltanissetta, Enna, Catania, Agrigento, Ragusa e Siracusa.

In particolare, come si legge nel bollettino, la Protezione Civile regionale siciliana suggerisce ai cittadini di fare estremamente attenzione “in caso di rovesci o temporali ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua“.