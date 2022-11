WhatsApp, in arrivo nuova funzione: di cosa si tratta

In arrivo nuova funzionalità su WhatsApp. Di seguito tutte le info utili a riguardo.

In arrivo nuova funzione su WhatsApp. Infatti, dopo l’ultimo aggiornamento 2.22.21.6 di WhatsApp beta per Android è in arrivo la possibilità di utilizzare lo stesso numero di telefono su più smartphone e tablet, così da sincronizzare le chat tra dispositivi differenti.

Al momento la versione di prova è disponibile solo per una cerchia ristretta di utenti. Dunque, si attende l’ufficialità a riguardo di tale notizia.