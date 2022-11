In Sicilia crescono le donne Neet, non lavorano e non studiano: dati allarmanti

Dato dei Neet (chi tra i 15 e 34 non lavora, non studia e non segue percorsi di formazione) che presenta risultati scoraggianti per la Sicilia, in particolare a Caltanissetta e a Palermo.

È allarme in Sicilia per il dato dei Neet (chi tra i 15 e 34 non lavora, non studia e non segue percorsi di formazione) che mostra risultati scoraggianti. Da uno studio della Cgil nazionale è emerso che a fare parte di questa categoria sono soprattutto le donne, il 52,5%, contro il 47,5% degli uomini, oltre la media nazionale raggiunge il 44%.

In particolare, a presentare le percentuali più alte le province di Caltanissetta e Palermo, che detengono il primato per presenza di donne Neet, con il 62,1% e il 61,7%. A seguire, Enna con il 53,6%, Messina con il 50,6% e Siracusa con il 47,9%. E in rapporto alla popolazione, il 27% delle Neet donna riguarda le inattive (chi non cerca lavoro o chi non è disponibile). Di questa il percentuale, il 20% è rappresentato dalla categoria delle madri.

“Un mercato del lavoro debole – dicono Gabriella Messina, segretaria regionale Cgil ed Elvira Morana, responsabile Cgil per le politiche di genere – e un sistema dei servizi inadeguato crea difficoltà alle donne nell’accesso al lavoro, offre meno opportunità e molte donne finiscono col fermarsi sulla soglia, riempendo le file di chi il lavoro neanche lo cerca”. E per chi possiede i titoli di studio affermano: “A parità di titolo di studio con gli uomini hanno minori opportunità finendo spesso fagocitate nelle attività di cura in presenza di uno stato sociale inadeguato sia per quanto riguarda l’infanzia che gli anziani e i non autosufficienti”.

Sempre secondo le due figure della Cgil, la soluzione si potrebbe trovare nei fondi del Pnrr per poter intraprendere una strategia destinata a migliorare la condizione femminile.