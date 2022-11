Sicilia “fortunata”: centrato un 5 al SuperEnalotto a Catania

Vincita al SuperEnalotto a Catania: è stato centrato un 5 dal valore di 40.567,89 euro. Nel frattempo, continua a crescere il Jackpot totale, che sfora cifre da record.

Nella giornata di ieri si è verificata ancora una vincita al SuperEnalotto in Sicilia, precisamente a Catania, dove è stato centrato un “5” del valore di 40.567,89 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele 492. Nel frattempo il Jackpot continuerà a salire e per il prossimo concorso metterà in palio 304,1 milioni di euro, cifra da record. Pochi giorni fa, inoltre, si sono registrate due importanti vincite al 10eLotto in Sicilia, rispettivamente nelle città di Adrano e a Realmonte.