Netflix, nuove uscite novembre 2022: i titoli da non perdere

Netflix, annunciate le serie tv e i film in uscita a novembre 2022. Tanti attesi titoli e imperdibili film da guardare assolutamente. Ecco le novità.

Netflix, la piattaforma più popolare per guarda film e serie tv in streaming, ha annunciato le nuove uscite di novembre 2022. Tra i titoli più attesi troviamo la quinta stagione di The crown e anche Elite 6. Di seguito tutti i titoli in uscita a novembre 2022.

Serie tv

The Crown, in uscita il 9 novembre 2022;

Teletubbies, in uscita il 14 novembre 2022;

Run for the money, in uscita il 15 novembre 2022;

Terza stagione di Dead to me – Amiche per la morte, in uscita il 17 novembre;

Sesta stagione di Elite, in uscita 18 novembre 2022;

First love, in uscita il 24 novembre 2022;

Film