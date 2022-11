Catania, via libera allo sbarco dei migranti dalla Geo Barents: scenderanno tutti

Si festeggia a bordo della Geo Barents dopo l'arrivo della conferma ufficiale: tutti i migranti rimasti a bordo della nave Ong di Medici Senza Frontiere potranno scendere sulla terraferma.

Durante una conferenza stampa avvenuta a Catania, Medici Senza Frontiere ha rilasciato la notizia: tutti i migranti sulla Geo Barents potranno scendere sulla terraferma.

“Le autorità sanitarie ci hanno appena confermato che sbarcheranno tutti. Un grande sollievo dopo settimane di attesa. Lo sbarco comincerà tra pochi minuti. Ancora non sappiamo dove andranno”, ha dichiarato Juan Mattias Gil, capo missione di Medici senza frontiere sui migranti. La notizia era anche arrivata poco prima tramite un tweet del deputato Pd Antonio Nicita: “Dopo 7 ore visite terminate. Si scende”.

Secondo quanto riportato, a bordo della Geo Barents si fa fatica a contenere la gioia dopo aver ricevuto la notizia. “Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia” ha dichiarato il capodelegazione di Medici Senza Frontiere, Juan Matias Gil, affermando che è un grande sollievo soprattutto per i migranti. “Noi siamo stanchi, ma sono loro che hanno bisogno di cura” ha poi concluso l’uomo di Msf.

Sulla Geo Barents ci sono 211 migranti, e potranno scendere tutti dalla nave. Già nel pomeriggio un ragazzo aveva potuto lasciare la nave in quanto minorenne, dato che non aveva dichiarato la sua età per paura. Inoltre, sempre nel pomeriggio è giunta la notizia dell’avvio del viaggio di Ocean Viking verso la Francia, che si è detta pronta ad accogliere i migranti al porto di Marsiglia.

Nel frattempo, non ci sono novità per quanto riguarda la Humanity 1, la quale ha già dichiarato la propria intenzione e presentato un ricorso al Tribunale di Catania per permettere a tutti i migranti rimasti a bordo di scendere sulla terraferma.