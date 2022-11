Operazione “Sabbie mobili”, blitz antimafia a Catania: i nomi degli arrestati

Operazione "Sabbie mobili" a Catania: di seguito tutti i nomi degli arrestati.

Scattata questa mattina a Catania l’operazione antimafia “Sabbie mobili” contro il clan di Lineri appartenente ai Santapaola-Ercolano e operante tanto in città quanto in provincia. Attraverso la delega della Procura, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 27 ottobre dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti delle seguenti persone: