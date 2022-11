Migranti, Humanity presenta ricorso a Tribunale di Catania per sbarco immediato

I legali della Humanity hanno presentato ricorso al Tribunale di Catania: si chiede, così, di permettere lo sbarco di migranti ancora a bordo.

Si torna a parlare della nave Ong Humanity 1, che negli scorsi giorni è giunta al porto di Catania. I legali della Humanity 1 hanno presentato il ricorso al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco dei 34 immigrati presenti ancora a bordo.

Trapela che il ricorso è stato inviato telematicamente dal legale della ong tedesca, l’avvocato Riccardo Camporicco.

Risulta, al contrario, ancora in preparazione il ricorso che verrà presentato al Tar della regione Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di andare via dal porto di Catania con i migranti ancora a bordo. Questa disposizione, ad oggi, non prevede scadenze.