Navi Ong al porto di Catania, scesi tutti i migranti: completati gli sbarchi nella notte

Nel corso della serata di ieri e della notte sono state completate le procedure di sbarco delle due navi Ong arrivate al porto di Catania: scesi anche i migranti rimasti a bordo.

Sembra essere arrivata ad una conclusione serena la vicenda che ha coinvolto il porto di Catania e le navi Ong ormeggiate per giorni con a bordo centinaia di migranti. Infatti, dopo i primi sbarchi di persone fragili, donne e minori, si erano inizialmente lasciati a bordo delle due navi Humanity 1 e Geo Barents ancora dei richiedenti asilo. Dopo questa decisione ha avuto inizio una vera odissea per i migranti rimasti a bordo, con episodi di persone che si sono persino gettate in mare per la disperazione e l’inizio dello sciopero della fame. Tuttavia, nel corso della serata di ieri, è stato prima dato il via libera per lo sbarco dei migranti della Geo Barents e successivamente per quelli della Humanity 1.

Su una delle due navi si trovavano ancora 212 migranti, mentre sulla Humanity 1 a bordo si trovavano ancora 35 persone. Scene di gioia hanno animato il porto al momento della notizia di sbarco. Si procederà adesso con l’opportuna accoglienza agli ultimi migranti sbarcati.