Studentessa di Medicina si laurea con lode a soli 23 anni: la storia di Carlotta

Si laurea in Medicina a soli 23 anni con un anno di anticipo. La storia della veronese Carlotta Rossignoli, laureatasi con 110 e lode all'Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano.

Si laurea in Medicina a 23 anni, con un anno di anticipo rispetto al calendario di studi. È la storia della veronese Carlotta Rossignoli, laureatasi con 110 e lode e con menzione d’onore all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano il cui corso è stato interamente svolto in lingua inglese. La studentessa non è nuova a terminare i percorsi di studi in anticipo, infatti si era già diplomata al Liceo Classico 12 mesi prima rispetto ai suoi compagni, anche in quel caso con il massimo dei voti e la lode.

Voglia di studiare che Carlotta ha avuto fin da piccolissima, rinunciando alla sua passione per la danza classica per dedicarsi allo studio, ai tempi delle scuole elementari.

Carlotta è stata premiata come Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017. Un incontro, quello con il Capo dello Stato, che le ha dato la carica e l’ha fatta sentire orgogliosa di essere italiana e servire il Paese. L’obiettivo di Carlotta è, infatti quello di lavorare in Italia, pur avendo il desiderio di viaggiare per arricchire le proprie conoscenze, per poi ristabilirsi nuovamente nel paese natale.

Tuttavia, la vita di Carlotta Rossignoli non è fatta solo di studio e libri, ma possiede tante altre passioni come quelle per il pianoforte, per le passeggiate in montagna e per i viaggi e le uscite con gli amici. C’è spazio anche per il giornalismo sportivo. Carlotta commenta le partite di calcio dell’Hellas Verona curandone “l’aspetto social” presso un emittente TV locale.

Ora l’obiettivo è quello di prepararsi e accedere alla specializzazione. E il desiderio di Carlotta è quello di continuare sempre al San Raffaele di Milano.