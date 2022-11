Catania, tenta il suicidio dopo la morte della madre: donna salvata dai Carabinieri

A Catania i Carabinieri hanno salvato la vita ad una donna di 40 anni che stava per suicidarsi: dietro il gesto un grave lutto.

La scorsa settimana i Carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno salvato la vita ad una donna di 40 anni che stava per suicidarsi gettandosi da una finestra della sua camera da letto, al quarto piano di una palazzina.

L’operazione di salvataggio ha preso avvio grazie ad una chiamata di soccorso giunta al 112 e fatta da un vicino di casa della donna: questo aveva notato la donna, seduta sul davanzale, manifestare chiare intenzioni suicide.

A quel punto i due militari hanno tempestivamente raggiunto l’abitazione, sono entrati e, facendo in modo che la donna non se ne accorgesse, l’hanno afferrata in maniera repentina e messa in salvo.

Dopo il salvataggio, la 40enne, in lacrime, ha confidato ai due agenti la ragione di quel gesto: la donna aveva tentato il suicidio in seguito alla morte della madre.

Dopo averla rassicurata, i militari hanno affidato la donna ai sanitari del 118.