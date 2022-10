Ponte sullo stretto: Salvini fissa incontro con Presidenti di Sicilia e Calabria

Il nuovo Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fissato un incontro con i presidenti di Sicilia e Calabria per fare il punto sulla questione del Ponte sullo Stretto.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non vuole perdere altro tempo e vuole far partire i cantieri al più presto. La sua intenzione è quella di costruire il Ponte sullo Stretto e a tal riguardo ha già fissato un incontro per giorno 8 novembre con i governatori di Sicilia e Calabria: Renato Schifani e Roberto Occhiuto.

Salvini si è esposto recentemente sulla questione, evidenziando che: “La prossima legislatura potrà e dovrà essere, dopo quarant’anni di parole, quella che passerà finalmente ai fatti, unendo Sicilia e Calabria, creando lavoro vero e inquinando di meno“. Realizzare il ponte richiederebbe comunque uno sforzo economico molto importante, ma su questo Salvini ha sottolineato: “Costa di più non fare il Ponte sullo Stretto che farlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100mila posti di lavoro”.

La costruzione di un ponte che colleghi la Sicilia e la Calabria è un argomento dibattuto da anni e soprattutto da tantissimi governi. La questione non è soltanto politica, quanto anche sismica: infatti, secondo uno studio del 2021 che analizzava i fondali marini dello Stretto di Messina, si evidenzia che il ponte potrebbe nascere sulla faglia da cui ha avuto origine il violento terremoto del 1908, e questa faglia potrebbe scatenare terremoti di magnitudo 6.9.