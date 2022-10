Bonus affitto giovani: requisiti e come funziona

Il bonus affitto per i giovani under 31 permette ai ragazzi che stipulano contratti di locazione di ottenere una detrazione per un valore massimo di 2.000 euro per i primi 4 anni del contratto d’affitto.Il bonus affitto giovani under 31 è un’agevolazione che permette ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione per una unità immobiliare o sua porzione (una stanza) da destinare a propria residenza, di ottenere una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Bonus affitto giovani: a chi è destinato

Il bonus affitti under 31 per il 2022 è destinato ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti che:

sono in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da adibire a residenza del locatario.

Come richiederlo

Ma come funziona il bonus affitto giovani 2022 2023 e come ottenerlo? Chi rispetta i requisiti richiesti potrà ottenere il bonus sotto forma di credito di imposta. L’agevolazione, infatti, non prevede nessuno sconto sull’affitto pagato mensilmente, né alcuna erogazione di somme di denaro in favore dei beneficiari. Nella pratica, l’agevolazione verrà corrisposta in forma di detrazione IRPEF, che potrà essere fruita tramite la dichiarazione dei redditi come “sconto” delle imposte da versare ogni anno.

Bonus affitto giovani: quanto dura la detrazione

Il bonus affitti 2022 per i giovani under 31 ha una durata massima di 4 anni. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 1° aprile 2022 ha precisato che, rispetto alla disciplina previgente, la Legge di Bilancio 2022, ha innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.