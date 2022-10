Anastacia annuncia nuova data a Catania: quando sarà

La pluripremiata cantante Anastacia recupera le date italiane che furono cancellate per un suo malessere, tra le quali anche una data a Catania.

Nella giornata di ieri la famosa cantante Anastacia ha annunciato le date in cui verrano recuperate le tre date italiane, concerti che furono rinviati a causa di un suo malessere.

I concerti della nota cantautrice statunintense si terrano a Firenze, Catania e Bassano del Grappa a fine novembre. Inoltre, gli spettatori che avevano acquistato in precedenza i propri biglietti non dovranno far nient’altro che presentarsi alla rispettivata data e godersi il concerto, dunque non dovranno acquistare nuovamente nessun biglietto. Concerto che si svolgerà il 23 novembre al Teatro Metropolitan.

Anastacia che torna ad esibirsi in Europa dopo ben 4 anni, permettendo ai suoi fans di ascoltare hits radiofoniche come “I’m Outta Love”, “Left Outside Alone” e “Sick And Tired”.