Eclissi solare 25 ottobre: diretta e orario del fenomeno

Eclissi solare 25 ottobre, diretta e orario: in tanti aspetteranno con il naso all'insù lo svolgimento di uno dei più straordinari fenomeni astronomici ma è previsto anche un'osservazione dal web.

Eclissi solare 25 ottobre, diretta e orario: sono queste le informazioni più attese al momento riguardo questo fenomeno astronomico che da anni lascia senza parole. Infatti, nel corso della giornata odierna si svolgerà un’eclissi parziale di sole, che attirerà lo sguardo di tanti curiosi. Ma, oltre a chi è già in attesa con il naso all’insù, ci sono anche alcuni che non potranno assistere direttamente al fenomeno. A tal proposito, è disponibile online una diretta web per osservare in tranquillità e in sicurezza l’eclissi di sole. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere in merito all’eclissi solare 25 ottobre diretta.

Eclissi solare 25 ottobre: cosa accadrà

Quello che avrà luogo oggi è probabilmente l’evento astronomico più atteso dell’anno. Infatti, non capita spesso che si verifichi un’eclissi, e soprattutto che sia possibile assistervi. Per fare chiarezza sull’evento, nel corso della giornata odierna la Luna coprirà parzialmente il Sole che sarà quindi oscurato per un certo periodo di tempo.

L’eclissi sarà quindi parziale e non totale, vale a dire quando la copertura del Sole da parte della Luna avviene per intero. Inoltre, è bene differenziare questo fenomeno da uno simile ma diverso: si tratta dell’eclissi lunare, che si verifica quando la Terra oscura con la sua ombra, parzialmente o per intero, la Luna illuminata dal sole.

Eclissi solare 25 ottobre: orari

Ma quando è previsto lo spettacolo astronomico dell’eclissi solare 25 ottobre? In realtà, è davvero questione di poco, dato che per quanto riguarda l’Italia, l’eclissi dovrebbe avvenire nel corso della tarda mattinata.

Infatti, secondo l’orario di Roma, dovrebbe iniziare dopo le ore 11:00 e terminare poco dopo le 13:00. Rimane però fondamentale considerare la variazione di pochi minuti a seconda della posizione dalla quale si osserva il cielo: infatti, in Sicilia l’eclissi potrebbe iniziare poco prima delle ore 12:00.

Eclissi solare 25 ottobre: diretta

In occasione dell’eclissi parziale di sole che si verificherà il 25 ottobre, il sito di EduINAF, magazine di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha organizzato una diretta web per osservare il tanto atteso fenomeno astronomico. Infatti, a partire dalle ore 11:15 e fino alle 12:45 si trasmetterà in diretta dal sito indicato la visione dell’eclissi con i telescopi dell’INAF posizionati in diverse città italiane. In questo modo, si potrà assistere all’eclissi solare 25 ottobre in diretta come se si fosse a Trieste, Cagliari, Bologna, Roma o a Palermo.

Inoltre, si potrà osservare l’eclissi anche secondo le prospettive dei Paesi del mondo dove il fenomeno raggiungerà il suo picco massimo, dalla Scandinavia al Medio Oriente, il tutto commentato da ospiti ed esperti di rilievo internazionale.

Infine, per chi preferirà provare ad assistere al fenomeno direttamente guardando in cielo, si ricorda che è bene munirsi di una opportuna protezione visiva per guardare direttamente il sole senza procurare danni alla vista.