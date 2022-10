Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone Scipione: attesi picchi di 34° nell’Isola

Meteo Sicilia: in arrivo l'anticiclone "Scipione" che dovrebbe riservare alle Isole maggiori temperature fino a 34 °C. Ecco le previsioni degli esperti.

Meteo Sicilia: l’autunno è iniziato da un mese, eppure di fronte al caldo anomalo di questi giorni si fatica a crederlo davvero.

Secondo quanto riferito dagli esperti de IlMeteo.it, domenica giungerà l’anticiclone “Scipione” che “sosterà” per un po’, trascinando con sé temperature da record, tutt’altro che autunnali. Previsti picchi tra i 33/34 °C in Sicilia e Sardegna, ma anche massime fino a 27 °C al Nord e di 28/29 °C al Centro-sud.

“La prossima settimana – hanno spiegato gli esperti de IlMeteo.it – l’anticiclone Scipione l’Africano sarà superstar e provocherà la terza Ottobrata. Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo, quindi anche novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate: un’attenta analisi indica però che la Novembrata, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud“.

Come già indicato, gli esperti preparano a “giornate soleggiate e calde” con massime fino a “33-34 gradi sulle Isole maggiori“.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

In attesa dell’arrivo di “Scipione”, come si vivranno queste ore? Secondo le previsioni de IlMeteo.it, per la giornata di oggi sono previste nubi e nuvolosità sparse nelle seguenti città dell’Isola: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Cielo sereno e soleggiato per Messina e Palermo.

Le Città con temperature massime di 26 °C sono:

Agrigento;

Palermo;

Siracusa.

Nel corso della giornata di domano, sabato 22 ottobre, il cielo sarà sereno ovunque e a Siracusa il termometro potrebbe raggiungere persino i 27 °C.

Domenica 23 ottobre, ancora cielo sereno su tutte le province siciliane e picchi di temperature rispettivamente a Messina con 28 °C e a Siracusa con 30 °C.

Previsioni meteo Catania

Anche per il capoluogo etneo, per la giornata di oggi sono previste nubi sparse e di passaggio dal pomeriggio fino alla sera, e temperature comprese tra i 16 °C e i 26 °C.

Domani la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e soleggiato, con una temperatura minima di 17 °C (ore 7 del mattino) e una massima di 27 °C (registrata per le ore 15).

Infine, per domenica 23 ottobre, le previsioni previste tenderanno ad essere simili a quelle del giorno prima, con una variazione di temperatura massima di 30 °C.