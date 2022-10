Concorso Vigili del Fuoco: posti, requisiti e domanda

Concorso Vigili del Fuoco: di seguito tutte le info utili per poter partecipare al concorso. Dai requisiti alla domanda: ecco come fare.

Concorso Vigili del Fuoco: il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per Ispettori antincendi finalizzato alla copertura di 97 posti di lavoro. Ecco tutte le info utili per presentare domanda.

Concorso Vigili del Fuoco: i requisiti

I candidati al concorso dei Vigili del Fuoco 2022 per ispettori antincendi dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 30 anni. Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del bando. Il limite di età è fissato, invece, in 37 anni per la partecipazione al concorso del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

idoneità fisica , psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166;

possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

laurea in ingegneria o architettura;

abilitazione professionale attinente ai titoli di studio.

Riserve

Sui posti messi a concorso per ispettori antincendio operano le seguenti riserve:

un sesto dei posti, per tutto il personale che espleta funzioni operative nei Vigili del Fuoco;

il 10% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno 7 anni ed abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti;

il 2% dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Prove

Le procedure di selezioni saranno articolate in:

prova preselettiva;

prove scritte;

prova orale.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al concorso dei Vigili del Fuoco 2022 per ispettori antincendi deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 31 ottobre 2022.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID). Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.