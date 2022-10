Meteo Sicilia, settimana “estiva” nell’Isola: sole e temperature in aumento

Meteo Sicilia, ritorna l'estate sull'isola: per questa settimana si prospettano giornate di sole e cieli sereni, insieme ad un progressivo aumento delle temperature in tutta la Regione.

Meteo Sicilia: si prospetta un ritorno all’estate in Sicilia per i prossimi giorni. Secondo le previsioni per le condizioni meteo di questa settimana in Sicilia si prospettano giornate assolate e temperature massime con valori di gran lunga superiori alle medie stagionali. Infatti, sebbene le scorse settimane abbiano visto fenomeni anche violenti abbattersi su alcune città siciliane, le previsioni per i prossimi giorni restituiscono un quadro uniforme per quanto riguarda l’Isola: ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia Orientale: le previsioni

Come anticipato le previsioni meteo Sicilia fanno sperare in una settimana di bel tempo su tutti i fronti. In particolare, nella parte orientale dell’Isola si assisterà ad un aumento di temperature fino a valori fuori norma per il periodo autunnale in corso. Infatti, nel corso della settimana si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli o moderati su tutte le città siciliane della parte orientale dell’Isola.

Per quanto riguarda le temperature, le minime si aggireranno dai 9 gradi di Enna e fino ai 19 gradi di Messina, mentre le massime supereranno abbondantemente i 20 gradi, con picchi di 25 e 26 gradi in città come Messina e Siracusa.

Meteo Sicilia Occidentale: le previsioni

Anche nella parte occidentale dell’Isola le condizioni meteo rispecchieranno quelle già citate per il resto della Sicilia. Infatti, il sole e i cieli sereni saranno presenti anche sulle città della Sicilia occidentale, seguite da temperature alte per la stagione in corso.

In particolare, riguardo le condizioni meteo Sicilia si registreranno delle temperature minime tra i 17 gradi di Agrigento e i 20 di Palermo. Per quanto riguarda le temperature massime si arriverà a sfiorare i 26 gradi di Agrigento.

Meteo Catania

Anche sul cielo catanese il sole splenderà per tutta la settimana: infatti, secondo le previsioni meteorologiche, le giornate assolate accompagneranno la città di Catania per tutta la settimana. Quindi sarà rispettata anche la tendenza riscontrata nel resto della Sicilia per l’aumento delle temperature nella città etnea. Infatti, le minime di questa settimana non scenderanno mai al di sotto dei 17 gradi, mentre le massime si aggireranno tra i 25 e i 27 gradi, arrivando a sfiorare i 29 gradi verso il fine settimana.