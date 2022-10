Meteo Sicilia, resiste il maltempo: allerta “gialla” su gran parte dell’Isola

Meteo Sicilia oggi: l'Isola ancora nella morsa del maltempo. Diramata una nuova allerta "gialla" che vale per gran parte del territorio regionale. L'avviso.

Meteo Sicilia: nelle scorse ore, diverse aree dell’Isola hanno fatto i conti con una violenta ondata di maltempo. Cosa riserverà, invece, la giornata di oggi? Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha reso pubblico un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: per la giornata odierna è stata diramata allerta “gialla” per rovesci e temporali per gran parte del territorio regionale.

Si esplicita che l’avviso resterà valido fino alle ore 24:00 di oggi, venerdì 14 ottobre. Di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: nuova allerta “gialla”

Secondo quanto emerge dall’ultimo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, oggi sono attese precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Precipitazione isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sono previste invece per i settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente.

In merito alle Isole Eolie, invece, il cielo dovrebbe essere “irregolarmente nuvoloso al mattino con residue isolate precipitazioni”. Previste, già prima del pomeriggio, schiarite.

L’avviso informa anche sulle temperature: oggi, localmente, quelle massime potrebbero aumentare. Previsti venti forti nei quadranti settentrionali, in attenuazione durante la serata.

Infine, per quanto concerne i mari, dovrebbero risultare molto mossi, per esempio, il Tirreno meridionale e lo Ionio.

Di seguito il nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.