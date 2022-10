Meteo Sicilia, temporali e temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia: nelle prossime ore, ancora piogge per tutto il territorio che lasceranno via via spazio al sole del weekend.

Meteo Sicilia: l’allerta gialla prevista per la giornata di oggi ha preannunciato sicuramente il definitivo cambio di stagione, l’entrata dell’autunno, con la sua alternanza di piogge e schiarite e le temperature più basse. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono le previsioni previste per i prossimi giorni nella nostra isola.

Meteo Sicilia

Ancora tempo instabile sull’isola. Secondo quanto riportano i bollettini meteorologici riguardo il meteo Sicilia, nella giornata di oggi giovedì 13 ottobre si verificheranno temporali su tutto il territorio, che si concentreranno, in modo particolare, ad Agrigento, Palermo e Trapani, ma che non risparmieranno il catanese, l’ennese e il ragusano. La temperatura minima, di 14°C, si registrerà a Enna, mentre la massima, di 26°C, a Siracusa. Per il resto dell’isola, nubi e schiarite sparse.

Venerdì 14 ottobre

Nella giornata di domani, invece, la situazione andrà a migliorare. In tutta la Sicilia la pioggia si fermerà, tranne per l’ennese, dove si registreranno 12°C di temperatura minima. Nel resto del territorio siculo, invece, ci saranno nubi sparse. A toccare la temperatura più alta sarà, come quasi sempre, sarà la città di Siracusa, con i suoi 27°C, seguono poi Catania e Agrigento con 26°C. Da domani, dunque, le condizioni meteo si assesteranno per poi portare sereno e soleggiato nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre, giorni in cui a registrare la temperatura minima sarà ancora Enna (9°C), mentre la massima la triade di Catania, Siracusa e Agrigento (26°C).

Weekend salvo: le previsioni su Catania

Per quanto riguarda la nostra città, oggi si verificheranno piogge isolate che si alterneranno a schiarite. Ma, a partire da domani, le condizioni meteo miglioreranno, lasciando spazio al sole, soprattutto nel corso di questo fine settimana. Qui, sia nella giornata di sabato che di domenica verrà raggiunta una temperatura massima pari a 26°C e una temperatura minima di 17°C: condizioni favorevoli, quindi, per recarsi i montagna o campagna.