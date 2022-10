Catania, nascondeva droga nel forno della cucina: arrestato 28enne

Un pusher di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: la droga era nascosta nel forno della cucina nella sua abitazione.

Nel corso della giornata di ieri, un uomo di 28 anni catanese è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di droga. Il 28enne arrestato era già pregiudicato per gli stessi reati, ritenuto legato ai “Nizza” e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

In seguito alle indagini, i Carabinieri si sono recati nell’abitazione del 28enne sita nel quartiere San Cristoforo a Catania, per avviare una perquisizione dei locali grazie alle quali hanno recuperato 55 grammi di marijuana del tipo “amnesia”, un bilancino di precisione e materiale vario da confezionamento. Il tutto era stato nascosto dentro il forno e in un mobile della cucina all’interno dell’abitazione.

Secondo le analisi di laboratorio, sarebbero state circa 320 le dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata a casa del 28enne. Inoltre, all’interno di un mobile della camera da letto, è stata rinvenuta una mazzetta di banconote di vario taglio per un totale di 225 euro, le quali sono state ritenute come risultato dell’attività illecita.

Sulla base della decisione dell’Autoritià giudiziaria, il 28enne catanese è stato sottoposto agli arresti domiciliari, poi confermati dal giudice come esito conclusivo dell’udienza di convalida.