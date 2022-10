Furti a tir nel Catanese, smantellata organizzazione “specializzata”: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate, altre due denunciate. I ladri agivano di notte, nelle ore di riposo degli ignari conducenti.

Grazie alle indagini condotte dalla Polizia di Stato, è stata smantellata un’associazione a delinquere specializzata in furti di merce ai danni dei mezzi pesanti (tir), durante la sosta.

Le persone arrestate sono quattro, tra i 23 e i 47 anni, e tutte con precedenti. Una denuncia per favoreggiamento, invece, è scattata per un 18enne e un 20enne.

Ultimamente era stati registrati diversi episodi che hanno coinvolto prevalentemente tir stranieri. I furti avvenivano proprio quando i mezzi si trovavano in sosta nelle aree di servizio autostradali della provincia catanese. I ladri agivano di notte, approfittando delle ore di riposo dei conducenti che, così, non si accorgevano della manomissione dei portelloni posteriori e della merce rubata.

L’arresto è avvenuto in seguito ad una segnalazione su un furgone usato come mezzo dai ladri, intercettato due notti fa in un parcheggio dove sostavano tir in attesa dello scarico merci. Subito dopo sono entrati in azione i poliziotti, che al termine di un spericolato inseguimento, sono riusciti a fermare i quattro ladri ed a condurli in carcere.

Sono state ritrovate, all’interno del furgone sequestrato, circa 1.300 confezioni di salmone surgelato (peso complessivo di circa 500 chili), sottratte ad un camion olandese, parcheggiato in attesa dello scarico.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni domiciliari è sta ritrovata altra merce (utensileria, elettrodomestici, biancheria). All’interno dell’abitazione di uno degli arrestati sono state trovate anche due pistole.