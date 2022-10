Catania, pusher usa Instagram per spacciare: nelle “storie” la droga disponibile

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato un pusher 24enne: scoperto grazie al suo profilo Instagram, tramite cui pubblicizzava gli stupefacenti in vendita.

Utilizzava i social, oggi più che mai al centro della vita di ogni giorno, per vendere droga. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, a Catania, hanno arrestato un pusher 24enne.

Il giovane, incensurato e residente nel quartiere Cibali, usava Instagram per pubblicare stories tramite cui riferiva delle droghe a disposizione, da vendere.

“Ho popper, md e chetamina”: scriveva il 24enne sul noto social.

Dopo aver monitorato a lungo i contenuti pubblicati dal 24enne, i carabinieri sono entrati in azione, effettuando una perquisizione nella sua abitazione e arrestandolo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella camera da letto del giovane, infatti, per la precisione dentro l’armadio e nel comodino, sono stati trovati materiale per il confezionamento, 3 bilancini di precisione, 4 involucri da 3 grammi di chetamina, 2 involucri da 2 grammi di ecstasy. Ma non solo: scovati anche 4 flaconi della sostanza chimica “popper”, vendibile liberamente ma la cui assunzione è controindicata per la salute, in quanto causa di dipendenza.