Amazon Prime Day ottobre 2022, manca ormai poco all'avvio delle nuove offerte per la giornata di sconti organizzata dal colosso statunitense di e-commerce: ecco come funzionerà.

Amazon Prime Day, ottobre 2022: manca davvero poco all’avvio delle offerte da parte del marketplace tra i più noti al mondo. Infatti, il cosiddetto “Amazon Day” avverrà nell’arco di questa settimana e sicuramente saranno in tanti a partecipare. Lo stesso è avvenuto per l’ultima edizione, che si è svolta lo scorso luglio e ha riscosso molto successo tra i più appassionati di acquisti online e i meno avvezzi. Ecco quindi tutte le informazioni principali per sapere come funziona l’Amazon Prime Day ottobre 2022.

Amazon Prime Day 2022: quando e cos’è

L’Amazon Prime Day 2022 non è altro che una giornata dedicata agli acquisti online sull’omonimo sito di e-commerce. Tuttavia, la particolarità di questo evento è che non si svolge molto spesso nell’arco di un anno e che, per il giorno indicato sono previste molte offerte per prodotti di vario genere e tipologia.

Come anticipato, lo scorso luglio si è già svolto un evento simile e, per quanto riguarda l’Amazon Prime Day ottobre 2022, le date sono state indicate: nello specifico, le offerte saranno disponibili dalla mezzanotte di martedì 11 alle 23:59 di mercoledì 12 ottobre.

Amazon Prime Day, ottobre 2022: come funziona

Tuttavia, per partecipare all’Amazon Prime Day è necessario osservare alcune semplici ma necessaria regole. Infatti, il passo fondamentale è essere un abbonato al servizio Amazon Prime, dato che le offerte sono esclusive per gli appartenenti a questo gruppo. Ad ogni modo, per chi volesse approfittare delle offerte ma non ha mai sottoscritto un abbonamento con Amazon, potrà farlo prima dell’inizio dell’evento, in modo tale da avere accesso alle promozioni come abbonato. Inoltre, usufruirà dei 30 giorni di prova gratuita, tempo durante il quale potrà decidere se continuare ad usufruire dei vantaggi per i clienti Prime o rinunciare all’abbonamento.

Guida alle offerte

Per coloro i quali non sono certi di partecipare all’evento perché magari non sanno cosa comprare o se effettivamente le offerte saranno vantaggiose, è importante ricordare che la ricerca di prodotti necessari e l’eventuale disponibilità, insieme al prezzo, possono essere visionate anche nei giorni precedenti l’Amazon Prime Day 2022. Successivamente, al momento dell’avvio delle promozioni, si potrà già proseguire nella ricerca con un obiettivo e un’idea più chiara della spesa da affrontare.

Inoltre, sarà possibile approfittare anche di offerte lampo, vale a dire con una durata di sole poche ore per alcuni prodotti. Infine, per molti si tratterà del modo per anticipare i regali di Natale, insieme al prossimo Black Friday 2022.