Bonus Enel, risparmi in bolletta per chi riduce i consumi: come funziona

Bonus Enel 2022: la società riserva un incentivo per quanti risparmiano sui consumi. Come funziona, nel dettaglio? Ecco le principali informazioni in merito.

Bonus Enel: la multinazionale Italiana lancia un incentivo pensato per chi riduce il più possibile i consumi. In questi ultimi giorni, la società di gestione dell’utility sta inviando particolari lettere ai clienti. Come riportato dal Sole 24 Ore, nel testo si informa circa l’arrivo di un incentivo pensato per chi è attento a risparmiare sull’energia elettrica. Di seguito i dettagli su questo piccolo aiuto, fondamentale soprattutto in questo periodo di rincari.

Bonus Enel: come funziona?

Quello qui indicato come “Bonus Enel” si chiama, in realtà, “EssenzialMente”.

Tutti i clienti del mercato libero possono usufruire di una riduzione di 0,10 euro per ogni chilowattora risparmiato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre, novembre e dicembre).

La valutazione della riduzione sarà resa possibile tramite il confronto tra i consumi degli ultimi tre mesi dello scorso anno e quelli del 2022. Tuttavia, nel caso in cui il contratto con Enel Energia sia stato sottoscritto da meno di un anno, si procederà con il raffronto con i dati storici del Pod (codice identificativo del punto di fornitura).

Si precisa, inoltre, che il bonus Enel verrà riconosciuto entro la seconda bolletta utile del 2023 oppure, in caso di recesso e/o vettura, con quella di chiusura.

Occorre precisare un ultimo dettaglio. I clienti dovrebbero ottenere l’incentivo solo nel caso in cui il prezzo dell’energia (Prezzo Unitario, Pun) superi i 400 euro a megawattora.

I consigli per risparmiare

Inoltre, considerati anche gli aumenti del costo della luce recentemente annunciati da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), è bene seguire i consigli indicati dagli operatori dell’Enel e volti a risparmiare energia:

scollegare gli alimentatori dalla corrente quando non sono utilizzati;

evitare di lasciare accesi elettrodomestici in stand-by;

sbrinare frigo e congelatore appena compaiono formazioni di ghiaccio;

accendere gli elettrodomestici solo a pieno carico e nella fascia oraria più conveniente;

utilizzare lampadine a Led.

Infine gli esperti consigliano vivamente di utilizzare elettrodomestici con classe energetica elevata e di usare le pompe di calore per riscaldare.