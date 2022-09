Caro bollette, stangata per le famiglie: scattano aumenti del 59% per la luce

Aumenti del 59% sulle bollette della luce. Lo ha reso noto l'ARERA, che ha comunque evitato il peggio attuando un piano straordinario.

Mesi all’insegna dei rincari per gli italiani. Da domani, 1 ottobre, è atteso un aumento del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie nel mercato tutelato pari al +59%.

Lo ha annunciato l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), dopo aver aggiornato le tariffe per il quarto trimestre del 2022, che ha comunque cercato di limitare i prezzi.

“Con un intervento straordinario –si legge in una nota diffusa – , ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’AREA limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio.

I prezzi all’ingrosso del gas –si continua – giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato a un incremento del 100% circa“.

Secondo quanto esplicitato nella stessa nota, per limitare ulteriormente gli aumenti dei prezzi su famiglie e imprese, l’ARERA ha deciso “di posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, anch’essi caratterizzati da aumenti”.

Nel frattempo Giorgia Meloni, fresca di vittoria alle elezioni, richiede fortemente una risposta dall’Unione Europea.