Covid, stop a mascherine sui mezzi pubblici: dove saranno ancora obbligatorie

Stop a mascherine sui mezzi di trasporto pubblico. Ma, l'obbligo persisterà ancora per alcune tipologie lavorative e di utenti. Ecco le ultime notizie.

Dal 1° ottobre stop a mascherine sui bus, metropolitane e treni. Tuttavia, proprio oggi il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà una proroga che riguarderà l’uso delle mascherine ancora per un mese per alcune tipologie di lavori e utenti.

Infatti, l’obbligo resterà per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.