Concorso Ministero della cultura: in arrivo 6300 assunzioni. Di seguito tutte le info utili per poter partecipare al bando.

Concorso Ministero della Cultura: in arrivo nel 2022/23 oltre 6300 assunzioni in diversi ambiti. I posti di lavoro saranno coperti mediante nuove procedure concorsuali da bandire, stabilizzazioni, scorrimento di graduatorie e progressioni interne.

Concorso Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura ha presentato alle organizzazioni sindacali di settore il piano triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024. Il documento contiene il nuovo piano assunzioni MIC, che prevede l’inserimento di oltre 6.300 risorse, di cui oltre 800 mediante nuovi bandi di concorso, che usciranno entro il 2023.

L’iniziativa di reclutamento ha lo scopo di sopperire alla notevole carenza di organico dell’ente. Attualmente la dotazione organica di diritto del MIC è di 19.073 (rilevata al 31/12/2021), a fronte di una dotazione organica di fatto che, al 31/12/2021, constava di 10.753 unità di personale in servizio. Dunque, calcoli alla mano, il MIC è sotto organico di 8.321 unità.

Il programma delle assunzioni

Nel dettaglio, sono 6.382 le assunzioni programmate per il prossimo triennio dal Ministero della Cultura, anche tramite nuovi concorsi pubblici, di cui:

3.200 nel 2022 (in parte già effettuate);

nel 2022 (in parte già effettuate); 2.942 nel 2023;

nel 2023; 240 nel 2024.

I posti di lavoro nel Ministero della Cultura disponibili per il 2022 – 2023 saranno coperti in parte tramite nuove procedure concorsuali. Oltre che con i nuovi concorsi MIC, il reclutamento avverrà anche mediante scorrimento di graduatorie già esistenti, stabilizzazioni, progressioni verticali, riassunzioni in servizio e incarichi dirigenziali.

Nuovi concorsi nel 2023

I nuovi concorsi del Ministero della Cultura che saranno banditi, stando a quanto previsto dal piano dei fabbisogni dell’ente nel biennio 2022-2023, sono:

concorso Ripam MIC per 520 unità di III area funzionale , posizione economica F1, di cui 270 archivisti e 250 altri profili (Archeologo, Architetto, Bibliotecario, Demoetnoantropogo, Paleontologo, Restauratore, Storico dell’arte). Bando in uscita entro 2022;

, posizione economica F1, di cui 270 archivisti e 250 altri profili (Archeologo, Architetto, Bibliotecario, Demoetnoantropogo, Paleontologo, Restauratore, Storico dell’arte). Bando in uscita entro 2022; IX corso concorso SNA per 12 dirigenti di II fascia (professionalità amministrativa). Bando in uscita entro 2022;

(professionalità amministrativa). Bando in uscita entro 2022; concorso Ministero Cultura per 200 assistenti di area II, F2. Bando in uscita entro 2023;

di area II, F2. Bando in uscita entro 2023; concorso Ministero Cultura per 100 funzionari di area III, F1 (assistenti tecnici e funzionari scientifici). Bando in uscita entro 2023.