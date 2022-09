UNICT – Ammissioni Professioni sanitarie: immatricolazioni, scadenze e scorrimenti

Ecco di seguito tutte le scadenze su come procedere per l'iscrizione al primo anno di corso delle Professioni Sanitarie.

Sono state rese note le graduatorie di merito dei candidati ammessi al 1° anno dei corsi di laurea a programmazione nazionale delle Professioni sanitarie per il nuovo anno accademico 2022/2023.

La procedura per l’immatricolazione si chiuderà il 4 ottobre 2022: le future matricole potranno compilare la domanda direttamente online attraverso il Portale Studenti e pagare la cifra dovuta di 156 euro.

Il 6 ottobre 2022 sarà pubblicato l’elenco ufficiale degli ammessi ai corsi di laurea.

Nel caso in cui un candidato abbia effettuato domanda di immatricolazione e pagamento della tassa entro la data stabilita del 4 ottobre, ma non dovesse comparire nell’elenco degli iscritti, potrà segnalare l’omissione scrivendo un’email al settore.medico@unict.it (allegando copia del versamento e documento di identità valido) entro e non oltre il 7 ottobre 2022.

Anche quest’anno saranno previste le graduatorie di scorrimento, qualora non venissero ricoperti i posti stabiliti a causa della mancata immatricolazione dei candidati ammessi.

Per ogni corso di laurea verranno stilate due graduatorie di ammessi per scorrimento:

la prima sarà pubblicata l’ 11 ottobre 2022 e gli ammessi potranno immatricolarsi entro il 17 ottobre 2022 ;

la seconda sarà resa nota il 20 ottobre 2022 e la procedura di immatricolazione si potrà effettuare entro il 25 ottobre 2022.

Anche in questo caso lo studente sarà effettivamente ammesso al corso di laurea se porterà a termine, entro la data stabilita, immatricolazione e pagamento della quota fissa.