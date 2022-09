Elezioni 2022: gli eletti in Sicilia nei collegi di Camera e Senato

Elezioni 2022: ecco tutti gli eletti in Sicilia per Camera e Senato.

Elezioni 2022: si sono svolte ieri, domenica 25 settembre 2022, le elezioni politiche e regionali, che hanno visto trionfare il centrodestra. Ecco chi sono gli eletti, in Camera e Senato, nei collegi uninominali per la Sicilia.

Gli eletti alla Camera

Alla Camera, nei 12 collegi uninominali col sistema maggioritario in Sicilia sono stati eletti dieci deputati per il Centrodestra, uno per il Movimento 5 Stelle e uno per la lista De Luca.

Francesco Gallo (De Luca sindaco d’Italia);

Antonino Minardo (Centrodestra);

Antonino Calderone (Centrodestra);

Michela Vittoria Brambilla (Centrodestra);

Davide Aiello (M5s);

Carolina Varchi (Centrodestra);

Marta Fascina (Centrodestra);

Salvatore Ciancitto (Centrodestra);

Luca Cannata (Centrodestra);

Valeria Sudano (Centrodestra);

Saverio Romano (Centrodestra);

Calogero Pisano (Centrodestra).

Gli eletti in Senato

Per quanto riguarda il senato, in Sicilia sono stati eletti quattro senatori sono eletti col Centrodestra, uno col M5s e una con la lista De Luca.